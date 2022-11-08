السوداني يصف مقتل مواطن أمريكي في بغداد بأنه جريمة جبانة

وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الثلاثاء مقتل المواطن الأمريكي المقيم في بغداد ستيفن ترول بأنه جريمة "جبانة"، وتوعد بملاحقة الجناة.

وقال السوداني للصحفيين في مقر الحكومة العراقية "تابعنا للأسف عملية مقتل مواطن أمريكي مقيم في العراق منذ عامين يعمل في مجال الإغاثة، ويؤدي خدمات في مجال تعليم اللغة الإنجليزية في العراق".

وأضاف "أن الأجهزة الأمنية شرعت منذ الليلة الماضية بتحقيقات حول ملابسات الجريمة والقبض على الجناة وخاصة وأن المواطن الأمريكي مقيم في بغداد ويتحرك بحرية مع الناس وأن توقيت هذه الجريمة يضع علامة استفهام".

وشدد على أن الحكومة العراقية "ترى أن هذه الجريمة خط أحمر ومن يريد أن يختبر هذه الحكومة فهو واهم وأن مهمتنا التحقيق في هذه الجريمة وسنصل إلى الجناة".