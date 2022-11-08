تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن تفاصيل ليلة الهجوم على زوجها الذي وقع في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن جرس الباب كان يرن في وقت متأخر إلى الليل، "ظننت أنه عن طريق الخطأ.. ركضت إلى الباب، وأنا في حالة ذعر، ووجدت شرطة العاصمة وقالوا لي "علينا أن ندخل للتحدث إليكم"، وأنا أفكر بأطفالي وأحفادي، لم يخطر على بالي أن الأمر متعلق ببول"، مشيرة إلى "أننا لم نكن نعرف حتى موقعه أو ما هي حالته، لقد علمنا فقط أنه اعتديَ عليه في منزلنا والآن ينقلونه إلى المستشفى".

وخلال المقابلة، كشفت بيلوسي تفاصيل عن حالة زوجها بعد الهجوم الوحشي، وقالت عن إصابة زوجها في الرأس، إن الخبر السار جاء عندما "أخبرنا الأطباء أن الإصابة لم تخترق دماغه، والتي يمكن أن تكون مميتة"، مضيفة: "بالنسبة لي، الجزء الصعب حقا لأن بول لم يكن الهدف وهو من دفع الثمن.. لم يكن (المهاجم) يبحث عن بول، لقد كان يبحث عني".

وأكدت أن زوجها "بخير لكنه بحلاجة إلى فترة طويلة للتعافي.. إنه رجل نبيل لدرجة أنه لا يشتكي"، مشيرة إلى أن العملية التي خضع لها زوجها "كانت ناجحة، لكنها جزء واحد فقط من التعافي من إصابة خطيرة في الرأس.. التعافي سيستغرق وقتا طويلا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكشفت بيلوسي أن زوجها يشعر بالقلق من الخسائر العاطفية التي يمكن أن يلحقها الهجوم بأبنائهم وأحفادهم، و"نحن قلقون بشأن تأثير الصدمة عليه".

ولدى سؤالها عما إذا كانت قد تحدثت إلى زوجها عما كان يدور في ذهنه أثناء الهجوم، قالت بيلوسي: "لم نقم بهذه المحادثة تماما لأن إعادة شرح ما حصل أمر صادم حق".