رئيسة وزراء تونس: أزمة تغير المناخ لا تقل خطورة عن الحرب الروسية الأوكرانية

قالت رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، إن أزمة تغير المناخ ليست أقل خطورة على الكوكب من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأزمات لا تستثني أحدا، وتحتم ضرورة الوفاء بالالتزامات التي يتم إرجاؤها من مؤتمر لآخر.

وحذرت من أن تداعيات التغيرات المناخية قد تخرج عن السيطرة حال عدم الانتقال من مرحلة التعهد إلى مرحلة التنفيذ.

وأشارت إلى أن التنفيذ والفعل أقل كلفة من اللا فعل، موضحة أنه يجب تحويل التحديات إلى فرص للتعاون المشترك بين الدول.

وشددت على أهمية الحوكمة البيئية لضمان إعادة تشكيل الكوكب بشكل آمن، داعية لتكثيف التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لإحداث التغيير المرجو.

وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى اجتماعات القادة فى قمة المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التى تستضيفها وتترأسها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري.