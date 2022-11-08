قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حرب روسيا تقوض استقلال بلاده، منوهًا إلى أنها أدت إلى حرب على مستوى الطاقة، ودفعت ببلدان عديدة للعودة إلى استخدام الفحم في توليد الطاقة.



وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير بسبب الهجمات الروسية المتعمدة، مشيرًا إلى أن الحرب ألحقت بالعالم أزمة غذائية، ضربت البلدان التي كانت تعاني من تغير المناخ والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث.



ونوه إلى أن بلاده فقدت مساحة قدرها 5 ملايين فدان من الغابات في أقل من 6 أشهر، متابعًا: «دول قليلة لديها مساحات شاسعة من تلك الغابات، وعلينا التحقق يوميا من وضع المنشآت النووية في أوكرانيا وهي الأكبر في أوروبا».



وأشار إلى أن «جيش روسيا حول المنشأة النووية لموقع تدريبات عسكرية»، معقبًا: «يلعبون بتلك المنشاة ويفكون ربطها بشبكة الطاقة والكهرباء، وهناك خطر حقيقي لوقوع كارثة نووية».



وتابع: «نقول لأولئك الذين لا يأخذون قضية تغير المناخ بمحمل الجد أنهم مخطئون، وعلينا أن نوقف من يخوضون حروب غير منطقية ووحشية، فلن تنجح سياسات المناخ بدون خطوات جماعية، وروسيا عليها أن توقف أصوات المدافع وتعيد صواريخها إلى مخازنها، لإنقاذ أنفسنا من كوارث المناخ».



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.