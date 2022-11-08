السوداني: نعمل على حل المشاكل الأمنية والمائية مع تركيا

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حكومته تعمل على حل المشاكل الأمنية والحدودية والمائية مع تركيا بما لا يلحق الضرر بكلا البلدين ووفق قاعدة الاحترام المتبادل.

وقال في مؤتمر صحفي عقب جلسة أسبوعية للحكومة العراقية إن "التبادل التجاري بين العراق وتركيا كبير وهناك أفاق لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر وعلينا حل المشاكل على الحدود العراقية- التركية ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا وعلى دول الجوار".

وأكد "نعمل على التوصل إلى حلول لملف المياه ومعالجة قلة الواردات المائية مع مراعاة حاجة البلدين. ومن المؤمل أن تترجم هذه الحلول إلى اتفاق شامل مع تركيا في الجوانب الأمنية والحدودية والمائية".

وقال السوداني "من مصلحة الحكومة العراقية التقريب وإزالة التوتر وأن تكون دول المنطقة في علاقات طبيعية. وكان لنا تواصل ولقاءات واتصالات خلال الايام الماضية مع عرب وأجانب بهدف تقريب وجهات النظر، ولمسنا أن الجميع يعمل على إشراك العراق في تنمية العلاقات".

وتعهد باستمرار الحكومة العراقية في "استرداد الأموال العراقية من الخارج وملاحقة السراق ومحاسبة المقصرين كونها أموال الشعب ووفق القوانين الدولية".