يحمل اليمني هادي جمعان، روحه على يديه يوميا حين ينزل لمواقع القتال لا لقتل أحد بل لإطفاء حزن الأمهات التي يعيد إليهن جثث أبنائهن ضحايا حرب اليمن التي مضى عليها نحو 7 سنوات قضي خلالها عشرات الآلاف.

ويقول جمعان لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه تمكن خلال 6 سنوات من إعادة 1700 جثة لأهلها بينما لا يزال يبحث عن 1300 جثة مفقودة أخرى.

ويتحدث جمعان عن مخاطر المهنة بقوله إنه أصيب 3 مرات منها طلقة في صدره رقد على إثرها بالمشفى 45 يوما كان يخبر خلالها زوجته بأنه متغيب لداعي العمل كي لا يثير قلقها.

ويتحدث عن أجمل موقف مر به حين تم إبلاغه عن جثة فتى عمره 18 عاما والذي وجده حيا بإصابة خطيرة ليشعر أهل الفتاة بسعادة غامرة حين إخبارهم بأن نجلهم لا يزال علي قيد الحياة.

ويتحدث جمعان عن المساعدين بقوله إن فريقه انخفض من 70 إلى 15 شخصا فقط لخطورة المهنة، مضيفا أنه يقدر خشية كل شخص على حياته.

ويعمل هادي، بجانب مهنته للوساطة بين المتحاربين إذ نجح في إبرام 7 عمليات تبادل أسرى ناجحة بينما ساعد بإدخال الكثير من المساعدات لمناطق صراع خطرة.

وتكريما له تلقى هادي جائزة إرورا لأعماله الإنسانية وكانت 25 ألف دولار كرسها لدعم نشاطاته لجمع قتلى الحرب، بينما أهدى نجاحه لوالدته.

وعن سبب استمراره بالعمل يقول هادي، إنه لا يستطيع رفض استغاثة من عائلة تبحث عن جثة مفقود لها بالحرب.