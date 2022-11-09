قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن موقف بلاده واضح بشأن حرب روسيا أوكرانيا، موضحًا أن موقفها يرتبط بدعم الأوكرانيين في الدفاع عن النفس.



وأشاد خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن «دول العالم التي لا علاقات مباشرة أو انخراط مباشر لها في الصراع، تأثرت بحدوث زيادة في أسعار الوقود والطاقة»، منوهًا إلى أن «الأمر لا يؤذي البشر في أوكرانيا فقط، وإنما كل أنحاء العالم».



وأشار إلى أن المملكة المتحدة تسعى إلى انتهاء الحرب بالطريقة العادلة للشعب الأوكراني، وفي الوقت نفسه تشدد على أهمية عدم تأثير الوضع على إمدادات الأسمدة والطعام.



ونوه وزير خارجية بريطانيا، إلى أن حديث رئيس روسيا فلاديمير بوتين عن الأسلحة النووية، والصراع النووي يجب أن يؤخذ بجدية، خاصة أن موسكو تمتلك هذا النوع من الأسلحة، قائلًا إن أوكرانيا لم تهدد روسيا.



وتابع: «كل الدول في العالم لديها علاقات مع روسيا، الحديث عن الأسلحة النووية غير لائق، كما أنه لغة مرفوضة ولا يجب استخدامها، ونسعى لأن تنتهي الحرب بالطريقة العادلة، التي تنصف الشعب الأوكراني».



ولفت إلى أنه لا يوجد مبرر للغة التصعيدية بشأن استخدام الأسلحة النووية، لأن أي حديث يؤخذ على محمل الجد»، معقبًا: «منذ عام 1945 أبرمنا اتفاقًا عالميًا حول الرعب الذي يسببه استخدام هذا النوع من الأسلحة، لا يجب أن يلوح به من أي طرف».



ونفى وجود تهديد ضد روسيا، مختتمًا: «بوتين الوحيد الذي تحدث عن استخدام الأسلحة النووية، كل الصراعات يجب أن تنتهي بالمفاوضات، أوكرانيا دولة تعرضت للهجوم، هناك مناطق وأقاليم انتهكت أفراد، والعديد فقدوا أبناءهم وقدرا كبيرا من البنية الأساسية، بالتالي حين تحدث المفاوضات نتأكد ونضمن أنها عادلة ومنصفة للشعب الأوكراني».



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.