هولندا تعلن مؤشرات على انتهاء موجة الخريف لفيروس كورونا

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة فى هولندا، اليوم الثلاثاء، أنه يبدو أن موجة الإصابات بفيروس كورونا التي اجتاحت هولندا في الأسابيع الأخيرة قد تجاوزت ذروتها.

وقال مسؤولو الصحة فى البلاد إنه تم تسجيل 7719 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية، بانخفاض 37٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة لها. ومع ذلك، فإنه نظرًا لعدم تسجيل الاختبارات المنزلية لدى السلطات، فمن المفترض أن يكون العدد الفعلي هو أعلى من ذلك بكثير.

لكن المسؤولين أوضحوا أيضًا أنهم رأوا علامات على انحسار الفيروس في مجالات بحوث واختبارات أخرى . وعلى سبيل المثال، أظهرت اختبارات العينات المأخوذة من أنظمة الصرف الصحي انخفاضًا في حالات الإصابة بالفيروس.

كما أن عدد مرضى كوفيد - 19 في المستشفيات آخذ في الانخفاض.