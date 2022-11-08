بابافسيليو: نعمل على تصحيح الأخطاء في فترة التوقف

أكد نيكوديموس بابافسيليو، مدرب غزل المحلة، أن فريقه سيستفاد بفترة توقف مسابقى الدوري الممتاز.
وقال مدرب المحلة في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سنسعى لاستغلال فترة التوقف لأنها فرصة من أجل التحضير الجيد".
وأضاف: "لعبنا مباراة ودية اليوم جيدة للاعبين الذين شاركوا وحصلوا على الفرصة، ونعمل على تصحيح الأخطاء في الوقت الحالي".
وأكمل مدرب المحلة: "نحضر أنفسنا لخوض مباريات كأس الرابطة وكذلك نستعد جيدا لمواجهة الاتحاد المرتقبة في مسابقة الدوري".
واتم: "سعيد بأداء اللاعبين خلال مباراة اليوم ونسير في طريقنا بشكل جيد نحو الأهداف المرجوة".
وحقق غزل المحلة فوزا وديا مساء اليوم الثلاثاء، على المنصورة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي اقيم على ملعب المحلة ضمن مباريات الفريقين استعدادا لعودة مباريات الدوري المتوقف.
ويحتل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.