بابافسيليو: نعمل على تصحيح الأخطاء في فترة التوقف

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أكد نيكوديموس بابافسيليو، مدرب غزل المحلة، أن فريقه سيستفاد بفترة توقف مسابقى الدوري الممتاز.

وقال مدرب المحلة في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سنسعى لاستغلال فترة التوقف لأنها فرصة من أجل التحضير الجيد".

وأضاف: "لعبنا مباراة ودية اليوم جيدة للاعبين الذين شاركوا وحصلوا على الفرصة، ونعمل على تصحيح الأخطاء في الوقت الحالي".

وأكمل مدرب المحلة: "نحضر أنفسنا لخوض مباريات كأس الرابطة وكذلك نستعد جيدا لمواجهة الاتحاد المرتقبة في مسابقة الدوري".

واتم: "سعيد بأداء اللاعبين خلال مباراة اليوم ونسير في طريقنا بشكل جيد نحو الأهداف المرجوة".

وحقق غزل المحلة فوزا وديا مساء اليوم الثلاثاء، على المنصورة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي اقيم على ملعب المحلة ضمن مباريات الفريقين استعدادا لعودة مباريات الدوري المتوقف.

ويحتل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.