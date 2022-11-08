 رئيس وزراء إيسواتيني: قمة شرم الشيخ تُعقد برؤية واضحة من أجل التنفيذ - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إيسواتيني: قمة شرم الشيخ تُعقد برؤية واضحة من أجل التنفيذ

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 6:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 6:40 م
قال رئيس وزراء إيسواتيني كليوباس دلاميني، إن قمة المناخ في شرم الشيخ تُعقد برؤية واضحة من أجل التنفيذ.

وأضاف خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن القمة تُعقد بتوقعات عظيمة، مشددا على أهمية تنفيذ ما يتم التعهد به.

وذكر أن هناك التزامات قُطعت على مدار 30 عاما مضت، مؤكدا أنه حان الوقت لتتماشى الأعمال مع الأقوال.

وأوضح أن الدول المتقدمة عادت لاستخدام الوقود الأحفوري، محذرا من مزيد من الخسائر والأضرار التي لن يكون هناك رجعة فيها.

وشدد على ضرورة التحرك على وجه السرعة لتقليل الخسائر، مؤكدا الحاجة لمرفق التمويل الخاص بالأضرار والخسائر.

وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى اجتماعات القادة فى قمة المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، فى دورته الـ 27، التى تستضيفها وتترأسها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري.

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