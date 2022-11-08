الرئيس السيسي: مصر ستعمل مع دول شرق المتوسط لتنفيذ خطة مواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عمل المناخ أصبح يتمتع بأولوية في دول شرق المتوسط.

وأضاف خلال جلسة عمل مبادرة المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن خطة العمل الإقليمية التي أعدتها المبادرة تتسق مع مبدأ التنفيذ الذي يتم التركيز عليه في قمة المناخ هذا العام.

وأشار إلى أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة مع الدول الأعضاء بالمبادرة لضمان تنفيذ خطة العمل على نحو شامل بما يساهم في جعل الدول أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.

ولفت إلى أن هذه المواجهة ستكون على أساس من العلم الصحيح إيمانا بأنه لا سبيل سوى العلم والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات.

وتسلمت مصر رئاسة قمة المناخ أمس الأول الأحد، من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.

وعقدت أمس الاثنين، الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.