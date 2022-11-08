 اعتقال مواطن روسي في موسكو بتهمة «الخيانة العظمى» - بوابة الشروق
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اعتقال مواطن روسي في موسكو بتهمة «الخيانة العظمى»

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:18 م

ألقت الشرطة في موسكو، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن روسي بسبب توجيه المحكمة الجزئية في ليفورتوفو تهمة الخيانة العظمى.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "بناء على المرسوم الصادر في 7 نوفمبر عن محكمة ليفورتوفو في موسكو بشأن ج. ك. فيرديان، المشتبه فيه بارتكابه جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى)، تم االقاء القبض عليه كإجراء تقييدي".

وتنص الاتهامات الموجهة اليه على فترات سجن تتراوح بين 12 و 20 سنة.

ووفقًا للقانون الروسي، تنطوي الخيانة العظمى على التجسس وكشف أسرار الدولة لحكومة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية وكذلك تقديم أي مساعدة إلى دولة أخرى في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.

وتم تصنيف القضية على أنها "سرية للغاية" ولم يتم الكشف بعد عن التهم.

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