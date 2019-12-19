فتح مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في بعض الولايات الأمريكية

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، في نبأ عاجل، بفتح مراكز التصويت وبدء الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات الأمريكية الواقعة على الساحل الشرقي.

وتجرى الانتخابات النصفية كل سنتين، إلا أنها تكتسب أهمية خاصة عندما لا تتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى كل 4 سنوات.

ويتم انتخاب كل أعضاء مجلس النواب لمدة عامين، لذلك يتم خوض الانتخابات في كل مقاعد المجلس البالغ عددها 435 مقعدا خلال انتخابات التجديد النصفي، في حين يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 مقعدا) في الانتخابات النصفية كل عامين.