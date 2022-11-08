رئيس وزراء تشاد: نأمل أن تحقق قمة شرم الشيخ خطوة دولية نحو حشد التمويل اللازم

أعرب رئيس وزراء تشاد صالح كيزابو، عن عميق التهنئة والشكر لحكومة وشعب مصر، على حفاوة الاستقبال والاهتمام، الذي حظي به هو ووفد بلاده، به منذ وطأت قدمهم شرم الشيخ.



وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء: «نعرب عن عميق الشكر لسامح شكري، رئيس مؤتمر الأطراف الـ27، والسلطات المصرية، على حسن التنظيم رغم كل الصعوبات».



وقال إن «تشاد دولة ساحلية لها واجهة بحرية، فضلًا عن أن أكثر من نصف أراضيها صحراوية»، موضحًا أن اقتصادها يستند على الزراعة وتربية المواشي والموارد المعدنية.



ونوه إلى أن كل تلك القطاعات الاقتصادية خاضعة لتغيرات المناخ وأثرها، وفقًا للتوقعات المناخية، محذرًا من أن «تآكل القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية يؤدي إلى الفقر والمجاعة».



وأشار إلى أن تآكل القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية، يؤدي إلى تدهور الأراضي وخسائر على مستوى التنوع البيولوجي وخصوبة الأراضي، وتمدد التصحر، وتآكل مصادر المياه وتدهورها، والنزاعات بين المزارعين والمربين، بسبب الرغبة في الحصول على الموارد الطبيعية، فضلًا عن المزيد من النزوح والمخاطر الإرهابية.



وذكر أن تشاد على غرار البلاد الأخرى أعضاء الأمم المتحدة، تأمل أن تحقق قمة شرم الشيخ خطوة دولية، من خلال مساع الأمين العام للأمم المتحدة، نحو حشد التمويلات اللازمة، لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.