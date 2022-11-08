قال السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن التغير المناخي تحد عالمي، مؤكدا أن شرق المتوسط تتضرر بشدة.

وأضاف خلال جلسة عمل مبادرة المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات الجادة ودعم المبادرات للحد من التغير المناخي.

ودعا كل المنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من التغير المناخي والتكيف، مشددا على أهمية وضع نموذج للتعاون الدولي.

ولفت إلى أن الاتحاد يدعم كل الخطط التنفيذية لصالح العمل.

وتسلمت مصر رئاسة قمة المناخ أمس الأول الأحد، من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.

وعقدت أمس الاثنين، الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.