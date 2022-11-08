رئيسة وزراء تونس: على الدول المتقدمة دعم النامية للالتزام بالمساهمات المحددة وطنيا

قالت رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، إن الدول المتقدمة عليها دعم الدول النامية للالتزام بالمساهمات المحددة وطنيا للمحافظة على الكوكب.



وأضافت خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها وضعت السياسات البيئية على سلم أولوياتها، لتعزيز أسس الاقتصاد الأخضر.



وأشارت إلى وضع رؤية تشاركية مع القطاع الخاص، يحتل فيها الاستثمار في رأس المال البشري صدارة الاهتمامات.



ودعا لتشكيل قناة تعاون للمضي قدما في البرامج الوطنية وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني الأخضر.



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى اجتماعات القادة فى قمة المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، فى دورته الـ 27، التى تستضيفها وتترأسها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري.