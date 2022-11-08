وزير الخارجية الأمريكي يجدد الالتزام بدعم مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.



وشدد -في تصريح نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعه المرتقب مع نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذري جيون بيراموف في واشنطن العاصمة- على أن الحوار المباشر هو أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم حقًا.



وقال بلينكن "نرحب بوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان هنا في واشنطن، لمتابعة ما أعتقد بأنه كان مناقشات مثمرة للغاية بدأناها في نيويورك بالأمم المتحدة سبتمبر الماضي".



وجدد بلينكن، بحسب البيان، دعم الولايات المتحدة بقوة سيادة أرمينيا وأذربيجان واستقلالهما الإقليمي على حد سواء، لافتا إلى أن استعادة الاستقلال عام 1991 كان بمثابة لحظة مهمة للغاية في ضمان حقوق البلدين والتي تؤيدها أمريكا بقوة.



وأضاف "بوسعنا أيضًا أن نقول إن أكثر من 30 عامًا من الصراع حول إقليم ناجورنو قرة باغ ترتبت عليها تكاليف بشرية ومادية هائلة، غير أن ما نشهده حاليا هي خطوات حقيقية وخطوات شجاعة من الطرفين لتجاوز الماضي والعمل نحو تحقيق سلام دائم".



وتابع قائلا "إن الولايات المتحدة، كصديق لكل من أرمينيا وأذربيجان، ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعمهما في هذا الجهد والسير في الطريق نحو تحقيق سلام دائم والمساعدة بأي طريقة ممكنة".