توجه الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للتصويت بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وشهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين الحزب الديموقراطي الذي يقوده الرئيس بايدن، والذي يسعى للحفاظ على أغلبية تضمن له إكمال خطته وسياساته في الفترة المقبلة، و يطمح الجمهوريون لحصد أغلبية تمكنهم من تقويض يد بايدن في اتخاذ قراراته التي لا تأتي وفق رؤيتهم.

وكشأن غالبية دول العالم، يأتي الكونجرس ممثلا للسلطة التشريعية و أحد أركان الدول الثلاث، ونظم الدستور الأمريكي منذ التصديق عليه عقب الاستقلال، على تكوين الكونجرس يتألف من مجلس الشيوخ (100عضو) ومجلس للنواب (435 نائبا)، كما نص على أعمال تنظيم شأنه الداخلي.

ونستعرض ما جاء به في التقرير التالي، وفق نسخة الدستور الأمريكي المنشورة بموقع جامعة "مينوسوتا" الأمريكية:

* مجلس النواب

نص الدستور الأمريكي على أنه يتألف من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عددا.

وعن شروط العضوية، فإنه لا يصبح أي شخص نائبا ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.

ووضع الدستور معايير نصيب كل ولاية من عدد النواب (435 عدد النواب الكلي)، يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات وفقا لعدد سكان كل منها.

ويجري الإحصاء الفعلي للسكان كل عشر سنوات، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، كما يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل.

وعن الظروف الطارئة، نظمت الفقرات ترتيبات ذلك، فعندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.

وعن تنظيم أعمال المجلس الداخلية، فإنه يختار رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.

* مجلس الشيوخ

وعن الغرفة الثانية، فجاء الحديث عنها بالفقرة الثالثة من المادة الأولى، والتي حددت بأنه يتألف من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.

وعن تنظيم التجديد النصفي الذي نحن بصدده الآن، فقد أوضح الدستور الأمريكي، أنه عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)

وعن شرط الترشح، فإنه لا يصبح أي شخص عضوا في مجلس الشيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.

بجانب ذلك، يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيسا لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات، ويختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيسا مؤقتا في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

وعن الصلاحية الأبرز، فإن لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وبشأن نطاق الأحكام، فإنها لا تتعدى في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون.