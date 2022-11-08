أمريكا: مسؤولان في إدارة بايدن يتوجهان إلى هافانا لبحث أزمة الهجرة

يتوجه مسؤولان بارزان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هافانا هذا الأسبوع لبحث قضايا الهجرة، وذلك بعد أيام فقط من إتهام ناجين من قارب سريع كان على متنه مهاجرين كوبيين متجهين إلى الولايات المتحدة لخفر السواحل الكوبي بأنه صدم سفينتهم، مما أسفر عن مقتل سبعة ركاب من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

وقالت صحيفة "ميامي هيرالد" ، إن رحلة مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر ومديرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أور ميندوزا جادو إلى هافانا، تعد أرفع زيارة للمسؤولين الأمريكيين منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، على الأقل بصورة علنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المسؤولين سيناقشان مع نظرائهما الكوبيين الاستئناف الكامل لإجراءات تأشيرات الهجرة في مطلع عام 2023 والاستئناف الأخير لعمليات لم شمل الأسر الكوبية في السفارة الأمريكية في هافانا.

ولم يكشف البيان عن اليوم المحدد الذي ستتوجه فيه بيتر إلى هافانا. وقال البيان إنها ستسافر في الفترة من 6 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر ، علما بأنها ستتوقف في كل من جورج تاون وجويانا وميامي وهافانا.