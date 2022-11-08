محافظ مطروح: إحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي احتكار أو المغالاة بالسلع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي احتكار أو مغالاة للسلع، مع الاطمئنان على توافر كل السلع الغذائية والتأكد من سلامتها وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

ونظمت مديرية التموين حملات تموينية مفاجئة، أسفرت عن ضبط 16 مخالفة تموينية متنوعة كان أبرزها ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من القمح بمقدار 7 أطنان، دون تصريح بنقل الأقماح، وذلك بغرض البيع والاتجار بالسوق السوداء.

كما تم ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية قدرها 84 عبوة مواد غذائية متنوعة (كيك– حلاوة– شيبسي)، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما تم ضبط 9 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و4 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، ومخالفة لعرض لحوم للبيع غير مغطاة وتم اتخاذ اللازم أمام جميع المخالفات.



وشدد محافظ مطروح على تكثيف تلك الحملات بجميع مدن المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر كل السلع الأساسية أمام المواطنين مشيرًا إلى أن تلك الحملات تسير جنب إلى جنب للحملات التي تقوم بها اللجان المشكلة للوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.