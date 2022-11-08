محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث أسيوط الغربي ويوجه بمتابعة مستجدات الوضع بشأن الضحايا

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتصالا تليفونيا بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم؛ للاطمئنان على مصابي تصادم سيارتين الذي وقع مساء اليوم، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وأسفر عن وفاة 6 مواطنين واصابة 10 آخرين جميعهم من بني سويف باستثناء حالة من القليوبية

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بالفيوم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفيما يتعلق بالمتوفين، منهم 4 متوفين أثناء الحادث تم نقل جثثهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طامية، وجثتين توفيا أثناء نقلهما للمستشفى الجامعي

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة د. محمد يوسف، بمتابعة مستجدات وتداعيات الحادث بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، حيث أفاد يوسف بأنه يتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، وكذا إجراءات استخراج تصاريح الدفن من النيابة، بجانب اتخاذ مايلزم للتواصل مع ذوي المصابين والمتوفين

كما أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وأن يتغمدهم بواسع رحمته، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وذكر أنه كلف الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع محافظة الفيوم لإجراء التسهيلات اللازمة، مثنيا على جهود المنظومة الصحية بالفيوم التي تعاملت مع الحادث الأليم بكل اخلاص وتفان