نهاد أبو القمصان: الشخص السام في العمل دائما متنمر ولا يعجبه شيء

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن الشخص السام في العمل دائما متنمر ولا يعجبه شيء ويتخيل أنه هام ولابد من التركيز في الموضوعات وليس الاشخاص وهذه أفضل طريقة للتعامل مع هذه الشخصيات، قائلة: "الشخصية السلبية طول الوقت يسخر من الأوضاع".

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه على المستوى المؤسسي لا يوجد ما يسمى الشخص أو الموظف السام ولكن توجد مؤسسة مهترئة، مؤكدا أن هذه النوعية من المؤسسات تخسر وتنهار لأنه لا توجد فيها قواعد واضحة.

وتابع: "الموظف السلبي يستمتع بأنه يشعر بأهميته عن الآخرين ويتكلموا عليه ولا يفرق معه الكلام بالسلب ولا الإيجاب"، موضحة أن هذه النوعية لو وصلت لموقع إدارة تصبح مشكلة والشخص الناجح ينجح بفريق عمل جيد حوله.