 قمة المناخ.. مفوض الاتحاد الإفريقي: نسبة الانبعاثات الكربونية في القارة السمراء منخفضة - بوابة الشروق
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قمة المناخ.. مفوض الاتحاد الإفريقي: نسبة الانبعاثات الكربونية في القارة السمراء منخفضة

أماني أبو زيد
أماني أبو زيد
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 11:53 م

أكدت مفوضة البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي أماني أبو زيد، أن نسبة الانبعاثات الكربونية في قارة إفريقيا منخفضة، مشيرة إلى أن أضرار تغير المناخ في العالم تتعدى ملف الفقر والغذاء وقد يتسبب تغير المناخ والتصحر في حدوث حروب.

وقالت أبو زيد - في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان - إن سبب الحروب والنزاعات في منطقة الساحل بإفريقيا هو تغير المناخ، مشيرة إلى أن خسائر التغيرات المناخية في إفريقيا فادحة، ونحن في أمس الحاجة للتنمية والتطوير في قارة إفريقيا خاصة وأن القارة ليست متسببة في التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن إفريقيا قارة مسؤولة وتعمل على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، واعتمدت اتفاقية باريس 2015 ولم ينسحب الاتحاد الإفريقي من أي اتفاقيات ترتبط بالمناخ.

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