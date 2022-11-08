مجلة بيبول الأمريكية تتوج الممثل كريس إيفانز بلقب الأكثر جاذبية لعام 2022



اختارت مجلة "بيبول" الأمريكية الممثل كريس إيفانز، 41 عاما، ليحمل لقب الأكثر جاذبية لعام 2022.



وقال إيفانز إن هذا النبأ سوف يسعد على الأقل شخصا واحدا " والدتي سوف تكون سعيدة للغاية"، مضيفا: "هي فخورة بكل ما أفعله، ولكن هذا أمر يمكنها حقا التفاخر به".



وبعد بدء مسيرته الفنية منذ 22 عاما، يعترف إيفانز أنه مستعد للتعامل مع الأمور ببطء.



وقال: "الأمر الأكثر إمتاعا في عملي الآن هو أنني أشعر بالأمان الكافي لكي آخذ الأمور بروية"، مضيفا "أشعر أن لدي حرية أكبر لكي استقطع وقتا بعيدا عن العمل، مع الاستمرار في العثور على مشاريع ترضي رغبتي الإبداعية عندما أعود".