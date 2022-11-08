مهرجان شرم الشيخ المسرحي يكشف عن البوستر الدعائي للدورة السابعة

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائي لدورته السادسة عبر صفحة المهرجان الرسمية.

وصمم بوستر المهرجان هذا العام الفنان علي عبد الرحمن، الذي يعبر عن فلسفة المهرجان المعني بالإبداعات الشباب المسرحية، ويحتفل بمدينة السلام شرم الشيخ التي تحتضن نجوم المهرجان، وصور لبعض الفنانين الفائزين بجوائز دوراته السابقة.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت في وقت سابق أن الدورة السابعة تحمل اسم المخرج والفنان الكبير الراحل نبيل الألفي، والتي ستنطلق في الفترة من 25 وإلى 30 نوفمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ برعاية من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وتعلن إدارة المهرجان في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الدورة الجديدة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يقام بالمجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أن المهرجان ترأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي وتديره الدكتورة إنجي البستاوي.