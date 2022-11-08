متحدث الخارجية الأمريكية: نحث الدول على الاقتداء بمصر في استثمارات الطاقة البديلة

قال المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، سام وربرج، إن التلوث والتغير المناخي لا يعترف بحدود جيوسياسية أو جغرافية، مشددًا على أهمية تعاون الدول المتقدمة والنامية سويًا، للتعامل مع تلك الظاهرة.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، مساء الثلاثاء، أن «الدول المتقدمة تمتلك الأموال، بينما تمتلك الدول النامية أفكارًا وحلولًا أخرى بديلة»، قائلًا إن «الحلول لن تأتي من الولايات المتحدة فقط، بل من كل دول العالم».



وأشاد بالاستثمارات المصرية الضخمة في مجال الطاقة البديلة، مضيفًا: «نحث الدول الأخرى أن تحذو حذو مصر بالنسبة لاستثمارات الطاقة البديلة، ومستعدون لتقديم المساعدة لأي دولة بالنسبة للتغير المناخي والتكيف معه».



وأشار إلى ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركات ضمن فعاليات قمة المناخ، مشددًا على أهمية عدم وضع المسؤولية فقط على الدول الفقيرة، خلال وضع الحلول الخاصة للتعامل مع تغير المناخ.



وأعرب عن أمنياته في رؤية تطبيق فعلي على الأرض لمواجهة تغير المناخ، في شكل مشروعات ومبادرات جديدة، معلنًا أن الجانب الأمريكي سيطرح مبادرات بالنسبة للمشروعات الجديدة وتحديات الشحن.



وتابع: «الشحن يسهم في تلوث كبير بكل أنحاء العالم، ونطلق مبادرة جديدة ومهمة مع الإمارات العربية المتحدة، حول كيفية العمل في قطاع الزراعة، للتكيف مع التغير المناخي».



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.