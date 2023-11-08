السفير الفلسطيني لدى مصر: الحرب تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ «إسرائيل لن تتمكن من القضاء على أي مكون سياسي فلسطيني مهما كان حجم حضوره التنظيمي والجماهيري»، مشيرًا إلى أن «من يتابع استطلاعات الرأي في إسرائيل يدرك أن المزاج العام هناك ليس ما يقوم به نتنياهو، وما تقوم به حكومته من حرب تكبد إسرائيل خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والاقتصاد والأموال».

وأضاف «اللوح»، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «الحرب في غزة تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام»، موضحًا أن «ما يحدث في إسرائيل ليس انقساما سياسيا، ولكنه يتعلق بما تقوم به الصهيونية الدينية من محاولة للمساس بالنظام القضائي الإسرائيلي والنظام الديمقراطي الإسرائيلي».

واستطرد: «ما يحدث في إسرائيل شأن داخلي، ونحن اكتوينا بنار القضاء الإسرائيلي الذي يحكم على أبنائنا أحكام غير عادلة، وهو الذي يحكم بهدم بيوتنا ومنازلنا ويحكم بمصادرة أراضينا، ونحن لا نتعامل مع ما يحدث في إسرائيل من أزمات داخلية بمنظور سياسي».

ونوه أنّ «إسرائيل مشروع استعماري إمبريالي رعته بريطانيا وأمريكا منذ صدور بلفور؛ من أجل إقامة جسم بشري غريب يشكل مخلبا أو قاعدة للاستعمار العالمي والإمبريالية العالمية في المنطقة».

ولفت إلى أنّ «إسرائيل ليست مجرد دولة بالنسبة إلى أمريكا، ولكنها قاعدة استعمارية لها ولبريطانيا ولبعض الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يدركه الفلسطينيون جيدا».

وأوضح أن «التيار الصهيوني يتحكم في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي والإعلام أيضا، ولكن استطاعت فلسطين بالشراكة الكاملة مع الدول العربية أن تحدث تحولا جوهريا نوعيا في الرواية على المستوى الأمريكي والأوروبي بخصوص ما يحدث في الفترة الراهنة».

واستطرد: «من خلال العمل العربي المشترك والجاليات الفلسطينية والمصرية والعربية والإسلامية والصديقة، فهناك مظاهرات عارمة في الشارع الأمريكي والشارع الأوروبي، والنبرة لدى المواطن الغربي أصبحت تختلف عن السابق، ولم تعد الرواية الإسرائيلية الكاذبة المفبركة التي سوقها الإعلام الصهيوني وآلته في المجتمع الغربي كما كانت عليه سابقا».