البنك المركزي الصيني يضخ 474 مليار يوان في النظام المصرفي

لليوم الثاني على التوالي واصل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وأعلن البنك اليوم ضخ 474 مليار يوان "66.04 مليار دولار" من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 353 مليار يوان "49.18 مليار دولار".

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف واصل سعر صرف اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي شهرين.

وفي تعاملات السوق الحرة اليوم بلغ متوسط السعر 7.2658 يوان لكل دولار، بعد أن كان قد انخفض مؤخرا إلى 7.2783 يوان، في حين كان السعر أمس 7.2733 يوان.

يأتي ذلك في حين بلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 7.1773 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 3 بيب صيني عن مستواه أمس بعد تراجع الدولار أمس الأول بمقدار 18 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.