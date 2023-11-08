محافظ المنوفية يستجيب لطلب والد طالبة تعاني من مرض السكري

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على نقل طالبة تعاني من مرض السكري من مدرسة أحمد عيسى التجارية بمليج، إلى مدرسة التجارة بشبين الكوم، نظرا لظروفها المرضية المزمنة وضعف حالتها الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

وخلال اللقاء كلف المحافظ إدارة التخطيط العمراني بتشكيل لجنة لمعاينة منزل على الطبيعة ملك مواطن من ناحية عزبة أبو يوسف التابعة لمركز أشمون يتضرر من جيرانه قاموا باستصدار وتنفيذ قرار إزالة لسور خاص به وتعديه على خطوط التنظيم دون وجه حق.

ووجه المحافظ المستشار القانوني بالمحافظة بإبداء الرأي بشأن إنهاء إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بمركز السادات طبقاً للوائح والقوانين.

كما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مدير البعثة التعليمية المصرية بالسودان بأنه لا مانع من توفير وظيفة مماثلة للتي كان يشغلها قبل تكليفه بتلك المهمة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على جميع الأصعدة.