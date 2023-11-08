مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أمريكا استخدمت أكثر من 45 قرار فيتو بمجلس الأمن لحماية إسرائيل

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، إنه يجب أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام الفيتو من أجل حماية إسرائيل.



وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أكثر من 45 قرار فيتو حتى الآن؛ لحماية إسرائيل، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما أعطى إسرائيل القوة والفهم بأنها دولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة.



وأكد أنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية لوقف هذا العدوان الصهيوني ووقف هذه العربدة للحكومة الإسرائيلية القاتلة، موضحا أنه العام الماضي عانى الشعب الفلسطيني كثيرا، حيث وصل عدد الشهداء لأرقام غير مسبوقة لم يصل غليه خلال الأعوام الماضية.



وأوضح أنه ما يحدث الآن من ازدواجية المعايير هو ضرب لكل قواعد القانون الدولي، التي أقرتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية وويلاتها، قائلا إنه حال استمرار هذا الوضع ستسود شريعة الغاب وتصل لكل بلد وعاصمة.



وتساءل: «أين العقلاء في هذا العالم لوقف هذه المجازر التي يشاهدونها؟، والعودة إلى الإنسانية والضمير إذا بقي شيء منه».



وحول مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه، أكد أن الوضع سيكون جزءا من أراضي دولة فلسطين، على أساس حدود 67، وغير ذلك كله مرفوض، منوها بأن السلطة الفلسطينية رفضت مسألة التهجير، ومصر كان لها مواقف واضح من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومواقف عربي متماسك بعدم قبول تهجير أهالي غزة لفترة مؤقتة وبعدها سيتم إعادته.



وشدد على أن سيناريو التهجير هو نفسه ما حدث في عام 48، ولكن الشعب الفلسطيني لن يكرر هذا الخطأ وما زال صامدا، رغم كل المعاناة والدم فالإرادة الفلسطينية لن تنكسر بطائرات إف 16، وهذا الكم الهائل من القذائف الذي فاق حجم خسائر هورشيما، وعلى العالم يستفيق لما يحدث في هذه المنظومة القانونية الدولية.





