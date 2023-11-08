مسئول إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار دون إفراج عن الأسرى حتى إذا اختلفنا مع واشنطن

قال مسئول أمني إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، إنه يجب معارضة وقف إطلاق النار الذي لا يتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى لدى حماس.



وأكد المسئول الإسرائيلي، في تصريحات للقناة الـ12 العبرية، نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، أن هذا الأمر يجب أن يحدث حتى لو على حساب حدوث خلاف مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره.



وتتوالى المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدن لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض هذا الأمر حتى اللحظة.



ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 33 يوما حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.