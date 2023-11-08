حماس لـ الإدارة الأمريكية: توقفوا عن وهم التخطيط لحكم غزة بعد العدوان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه الإدارة الأمريكية على التوقف عن التفكير في وهم التخطيط لحكم قطاع غزة بعد العدوان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الغلبة هي للمقاومة وللشعب الفلسطيني، وهو أمرٌ وصفه بأنه لا جدال فيه.

ودعا الولايات المتحدة لعدم إضاعة وقتها في الرهان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيشه المهزوم، وأن تتعلم من دروسها السابقة في الشرق الأوسط وغيره.

وأكّد أنه لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المقاومة بدأت معركة التحرير، وطريقها هو تقرير المصير، مؤكدا أنه لا مكان لغير هذا الأمر لدى الشعب الفلسطيني.