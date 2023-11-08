محافظ جنوب سيناء يوجه بنشر حملات توعية بالمدن لمواجهة المخططات الدولية الخبيثة

أثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على حسن تقدير القيادة السياسية الممثلة في الرئيس لسيسي، للموقف الدولي الراهن، موضحًا أن الدولة والشعب في اختبار صعب، نظرًا لم يحاك بمصر من مخططات دولية للنيل من حريه الوطن.

وأكد ضرورة وقوف كل المصريين بجانب أشقائهم من أهالي غزة، والوقوف صفًا واحدا ويدًا واحدة خلف القيادة السياسية الحكيمة، من اجل عبور هذه الازمة الكبرى، ولا بد أن يأتي هذا الأمر موازيًا مع استمرار كل المشروعات الجاري تنفيذها من أجل استمرار عجله الإنتاج.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال جلسة المتابعة الدورية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات والمديريات.

وأكد المحافظ، أهمية قيام كل المسئولين بالمدن بتنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالوضع الراهن ، ودورهم كمواطنين تجاه الوطن، مؤكدًا دور المرأة والشباب وعواقل البدو، والدفاع الشعبي في تلك الحملات.

وقال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توافر نحو 8000 بون لصرف مواد غذائية قيمه البون 250 جنيهًا، وسيجري توزيعهم على المستحقين خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حملات متابعة مبادرة تخفيض الأسعار، لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.

وتابع المحافظ موقف رفع كفاءة طريق دهب - شرم الشيخ، وطريق دهب – نويبع، موجهًا بسرعة اصلاح المناطق المتضررة جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا، ودراسة عرض إنشاء عددًا من الميادين الجديدة بمدينة شرم الشيخ، وعرض موقف إنشاء مسجد وكنيسه بمنطقة نبق، وتفعيل خدمة التاكسي الذكي بشرم الشيخ، ومشروع إنشاء ملعب خماسي بقرية رأس النقب وتجهيزه للافتتاح خلال أسبوعين، وموقف إصلاح تلفيات حادث طابا الأخير، وعرض موقف المدارس بالوديان والتجمعات.