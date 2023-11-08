قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، أن مثل هذه الأعمال غير واردة على جدول الأعمال حاليا. وتحاول السعودية تحقيق السلام من خلال محادثات السلام.



وأشار إلى أن الرياض، تعتزم في المستقبل القريب عقد مؤتمرات قمة، بما في ذلك بمشاركة الدول الإفريقية، لإيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.



وكانت أسعار النفط، قد سجلت أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر، على وقع التوترات الراهنة، وتحديدا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وعززت هذه التوترات من مخاوف أسواق النفط، بشأن مخاطر واسعة محتملة، لا سيما حال توسّع دائرة الصراع وامتداده.