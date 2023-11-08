 عاجل.. أول تعليق سعودي على دعوات استخدام النفط كورقة ضغط لوقف الحرب على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاجل.. أول تعليق سعودي على دعوات استخدام النفط كورقة ضغط لوقف الحرب على غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 1:31 م
قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، أن مثل هذه الأعمال غير واردة على جدول الأعمال حاليا. وتحاول السعودية تحقيق السلام من خلال محادثات السلام.

وأشار إلى أن الرياض، تعتزم في المستقبل القريب عقد مؤتمرات قمة، بما في ذلك بمشاركة الدول الإفريقية، لإيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.

وكانت أسعار النفط، قد سجلت أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر، على وقع التوترات الراهنة، وتحديدا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعززت هذه التوترات من مخاوف أسواق النفط، بشأن مخاطر واسعة محتملة، لا سيما حال توسّع دائرة الصراع وامتداده.

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