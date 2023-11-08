بريطانيا: نسعى لقيادة فلسطينية مؤيدة للسلام في أسرع فرصة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن النتيجة المرغوبة من الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس هي التحرك صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام، وأعاد التأكيد على تأييد بلاده لحل الدولتين.

وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان "في المدى القريب لا يمكن تجنب أن يكون لإسرائيل مسؤولية أمنية لأن لديها قوات في قطاع غزة"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع قائلا "لكن رؤيتنا هي التحرك بأسرع وقت ممكن صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام كأفضل نتيجة مرجوة".

وفي 7 أكتوبر الماضي نفذت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة "ردا على انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم".

ومنذ ذلك الحين يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزّة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وتجاوزت خسائر الأرواح استشهاد نحو 10 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.