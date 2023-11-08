بروتوكول تعاون بين الإسكان والعاصمة الإدارية للإشراف على الاشتراطات البنائية

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وقع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهدف تقديم الدعم الفني للشركة في ٤ مجالات.

وذكر بيان للمركز، صباح اليوم، أن مجالات التعاون تشمل:

١- مراجعة المشروعات المقدمة لشركة العاصمة طبقا لأكواد الأمن والسلامة والاشتراطات البنائية والتخطيطية.

٢- إعداد دراسات هندسة القيمة (value engineering) للتصميمات المقدمة لشركة العاصمة.

٣- أداء الأعمال الاستشارية لتصميم عدد من المشروعات الخاصة بشركة العاصمة.

٤- الإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا للتعاون مع جهات وهيئات الدولة وتعظيم استفادة الجهات المختلفة بالدولة من الكوادر والإمكانات العلمية.