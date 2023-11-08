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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن بني سويف وأمن الدقهلية وأمن المنوفية، من ضبط تشكيلين عصابيين و3 أشخاص تخصص في جرائم السرقات بـ3 محافظات.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريات أمن (بني سويف، والدقهلية، والمنوفية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وفي بني سويف، ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم عميل "سيئ النية"، - مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا- لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة ".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات.

وفي الدقهلية، ضبط 3 أشخاص- "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات لعميليهم "سيئا النية" عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية- أمكن ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.

وفي المنوفية، ضبط 3 أشخاص - "لاثنين منهم معلومات جنائية"- لسرقتهم بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكي، و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة "3 سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.