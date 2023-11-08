يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني، بقصف مستمر دون توقف ما أدى لمجازر بشعة راح ضحيتها قرابة الـ11 ألف فلسطيني بينهم ما يزيد على 4 آلاف طفل، وعشرات الآلاف من المصابين.
ونشرت إذاعة صوت الأقصى، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي "إكس" ما أذاعته القناة 13 العبرية عن تسجيل مدينة عسقلان المحتلة على قائمة المدن والمناطق الأكثر تضررًا في الحرب الدائرة.
وأضافت القناة العبرية أن الحال الذي وصلت إليه عسقلان هو بفعل الصواريخ التي سقطت عليها من المقاومة داخل قطاع غزة.
* استمرار دوي صافرات الانذار في عسقلان بعد شهر من الحرب
أجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية نصف مليون إسرائيلي على ترك منازلهم.
ويستمر دوي صفارات الإنذار في المنطقة الصناعية بمدينة عسقلان مع دخول الحرب شهرها الثاني.
وأخلت إسرائيل معظم الأماكن في الجنوب المحتل بما فيه عسقلان من السكان بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الماضي، بما يعادل 125 ألف إسرائيلي ضمن الخطة الحكومية، ليصل مجموع من تم إخلاؤهم إلى نصف مليون.
ويسقط عدد كبير من صواريخ المقاومة على مدينة عسقلان المحتلة كونها أقرب لقطاع غزة من ناحية الشمال بعد مستوطنات الغلاف.
وعادة ما يكون دوي الإنذار بمثابة تنبيه من رشقات صاروخية أو أحداث أمنية على مستوى الوجود السكاني في مناطق الجنوب الإسرائيلي.
* إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار
أعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء أن جيشها بات "في قلب غزة" مع دخول الحرب شهرها الثاني، مجددة رفض وقف إطلاق النار رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانية.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، في حديثه لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليمن الثلاثاء، إنه قد يتعين على قوة عربية متعددة الجنسيات أن تسيطر على قطاع غزة بعد القضاء على حماس.
وأضاف باراك أنه أمام تل أبيب أسابيع عدة فقط لهزيمة حركة حماس، مشيرا إلى أنه قلقل بسبب تضاؤل التعاطف العالمي مع إسرائيل.
وكشف أن خطاب المسئولين الأمريكيين قد تغير في الأيام الأخيرة، مع تزايد الدعوات لوقف القتال لأسباب إنسانية، معبرا: "من الواضح أننا نتجه نحو خلاف معهم".
* معلومات عن عسقلان المحتلة
عسقلان هي مدينة محتلة تقع على بعد 25 كم إلى الشمال الشرقي لغزة، يحدها من الغرب البحر المتوسط ومن الشرق والجنوب عدة قرى.
كانت عسقلان تعرف قديما باسم "مجدل جاد"، وقد تغير اسمها إلى المجدل قبل القرن الرابع الميلادي، والمجدل كلمة آرامية بمعنى البرج والقلعة والمكان المرتفع للحراسة.
سميت المدينة بعسقلان لقربها من آثار مدينة عسقلان القديمة وتمييزا لها من القرى العربية الأخرى التي تحمل نفس الاسم.
ويُعتقد أن السكان قديما اتخذوا عسقلان مسكنا وقوعها على ربوة عالية بعيدة قليلا عن شاطئ البحر للبعد عن مباغتة الأوروبيين لهم، وزحف الكثبان الرملية، حتى يتمكنوا من ممارسة الزراعة والتجارة.