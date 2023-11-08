يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني، بقصف مستمر دون توقف ما أدى لمجازر بشعة راح ضحيتها قرابة الـ11 ألف فلسطيني بينهم ما يزيد على 4 آلاف طفل، وعشرات الآلاف من المصابين.



ونشرت إذاعة صوت الأقصى، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي "إكس" ما أذاعته القناة 13 العبرية عن تسجيل مدينة عسقلان المحتلة على قائمة المدن والمناطق الأكثر تضررًا في الحرب الدائرة.



وأضافت القناة العبرية أن الحال الذي وصلت إليه عسقلان هو بفعل الصواريخ التي سقطت عليها من المقاومة داخل قطاع غزة.





تابعونا على قناة تيليجرام

متابعة الأحداث والأخبار العاجلة أول بأول على مدار الساعةhttps://t.co/P6TXWInind pic.twitter.com/c0V7t2M3mS — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) October 23, 2023