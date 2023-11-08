سفير فلسطين عن أنباء الهدنة الإنسانية في غزة: أسمع جعجعة ولا أرى طحينا

علق السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، على التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بشان تطبيق هدنة إنسانية في غزة، مستشهدًا بالمثل الشعبي: «أسمع جعجعة ولا أرى طحينًا».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «نسمع كلامًا كثيرًا حول ضرورة وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوات لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، لكن كل تلك الدعوات والمطالب تصطدم بالموقف الإسرائيلي المتعنت».



وذكر أن «الممر الإنساني الذي تتحدث عنه إسرائيلي موجود تحت القصف والنيران»، مشددًا على أهمية ورقة الأسرى وعدم تسويتها بالطريقة الإسرائيلية، وإنما من خلال القنوات الدبلوماسية.



وأوضح أن تلك الورقة بحاجة إلى «مناخ وبيئة»، معقبًا: «كيف نتفاوض على أسير في غزة وهو تحت القصف وفي حالة الحرب؟ هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هناك تجارب ناجحة وآخرها جلعاط شاليط».



ورحب بالدور الفرنسي في الأزمة الحالية، والذي رأى أنه أحيانًا يكون متمايزًا عن الموقف الأمريكي، قائلًا إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا لعقد مؤتمر باريس لاعتبارات إنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل أكبر وإعادة ربط القطاع بالكهرباء والمياه».



وتابع: «قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حقيقية»، مضيفًا: «ما يزيد على 2.3 مليون مواطن بدون كهرباء أو ماء، إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات إلى الشمال، وتم تدمير ألواح الطاقة الشمسية وآبار وخزانات المياه وكل ما يمكن أن يمد المواطن الفلسطيني بأية مقومات الصمود على الأرض».





