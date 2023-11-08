سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الحالة المرورية في صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والمهمة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة الخدمات الأمنية المعينة على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية بشكل منتظم وسحب أي كثافات مرورية تطرأ على الطرق.

ففي الجيزة شهد شارعي فيصل والهرم واللذان يعدان الشريان الرئيسي الرابط بين المحافظة بعض الكثافات المرورية المتحركة الموجودة بمنطقة المريوطية نتيجة التحويلات المرورية لإنشاء أعمال 4 محطات مترو الأنفاق وسط تواجد رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة لتسيير الحركة المرورية.

ومنعت القوات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة ميكروباصات "السرفيس" من التوقف بشكل خاطئ بمنتصف الطريق والتوقف بشكل كبير بالمحطات لتحميل الركاب وإعاقة الحركة المرورية، فوضعت القوات حواجز حديدية بالمحطات لتحديد أماكن توقف السيارات لمدة ليست كبيرة لتحميل وتنزيل الركاب بالمحطات.

كما ظهرت كثافات متحركة بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة وذلك خلال فترة الذروة الصباحية أثناء دخول الطلاب للمدارس وذهاب الموظفين لأعمالهم.

فيما شهدت الميادين الرئيسية والمهمة بالقاهرة حركة سيولة مرورية بالطرق كميدان التحرير وشوارع وسط البلد وشارع القصر العيني وكوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.

وعينت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.