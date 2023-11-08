قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن «واجب الوقت مرتبط بإسناد الشعب الفلسطيني بكل السبل، وعدم الرضوخ للاحتلال الذي يستقوي بالإدارة الأمريكية».



وأشار خلال كلمة، مساء الأربعاء، إلى أن «أكبر ما يخشاه العدو هو نهضة شعب فلسطين وشعوب الأمة العربية وقوى مقاومتها».



وأضاف: «العالم يشاهد كيف يستغل الاحتلال الحرب للتأكيد على عقليته العنصرية ورغبته بتهجير أهلنا في الضفة، واستمرار قتلهم والعدوان عليهم ومحاولة تصفية القضية».



وأكمل: «تحية لشعبنا المرابط في أرضه الرافض للتهجير والترحيل، الذي يقف شوكة في حلق المحتلين والمتمدرس في وجه قوة غاشمة باغية متعطشة للدماء».



واستطرد: «تحية لشعبنا الذي يسجل في فاتورة حسابه المجازر التي ارتكبها العدو، وستكون كما كانت منذ 1948 لعنة ونارًا ودمارًا على هذا عدو».



واختتم: «نبشر الاحتلال بمرحلة مقبلة من الغضب والمقاومة في كل الأراضي الفلسطينية، ومستمرون في المقاومة بكل المحاور، فمجاهدينا للعدو بالمرصاد وسيجعلون الدبابات والمدرعات قبورًا متحركة لجنوده».