إسرائيل تشنّ حملات دهم واعتقالات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مدينة قلقيلية من عدة محاور.

ورافق الجيش الإسرائيلي في اقتحام قلقيلية جرافة عسكرية وفرق مشاة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

كذلك داهم الجنود منازل عدد من الفلسطينيين في المناطق التي شملها الاقتحام، فيما أفاد شهود عيان بانتشار القناصة على أسطح بعض المنازل والمباني.

وفي الخليل، أصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية، بعد أن أطلقت النار صوبه قرب منطقة مفترق المدارس بالمدينة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان.

وشهدت الخليل اقتحاما من قبل قوات إسرائيلية طال عدة أحياء في المدينة، وشمل اعتقال عدد من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة المربعة في نابلس، وجابت شوارع القرية، وداهمت منزل أحد المواطنين، واعتقلت سيدة قبل انسحابها.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي أطلقت الرصاص، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في أعقاب اقتحام منزله قرب مخيم بلاطة للاجئين، شرق نابلس.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.