قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، لافتا إلى نزوح 1.5 مليون مواطن.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «TEN» مساء الثلاثاء، إلى معاناة نحو نصف مليون مواطن فلسطيني من عدم وجود مأوى بعد تهدم وحداتهم السكنية جراء القصف الإسرائيلي، قائلا: «هناك 500 ألف فلسطيني ينامون في الطرقات أو متواجدون في دور العبادة أو المستشفيات».

ولفت إلى نفاد المواد الغذائية من الأسواق، فضلا عن عدم توافر المياه الصالحة للشرب ولجوء الأهالي إلى مياه الآبار الملوثة؛ نتيجة توقف محطات التحلية عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وحذر من توقف الأونروا عن تقديم خدماتها في ظل مشارفة الكميات المتبقية من الوقود على النفاد، قائلا: «في خلال أيام قليلة سنكون أمام كارثة محققة على الأرض»، لافتا في الوقت ذاته إلى تعرض نحو 50 مدرسة للضرر جراء الغارات الإسرائيلية على منشآت الوكالة.

وأشار إلى استشهاد 89 موظفا عاملا بالوكالة منذ بداية الحرب، فضلا عن إصابة المئات من النازحين داخل مراكز الإيواء، معقبا: «لا مكان آمن بقطاع غزة الكل مستهدف، رغم إرسالنا إحداثيات مراكز الأونروا إلى الاحتلال مرتين في اليوم».

ولفت إلى تقدم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ باحتجاج إلى سلطات الاحتلال تجاه استهداف المؤسسات الأممية المحمية وفقا للقانون الدولي.