إنريكي عن الخسارة أمام ميلان : كانت أشبه بمباريات التنس

قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن المباراة التي خسرها فريقه أمام ميلان الإيطالي بهدف مقابل هدفين، مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، كانت أقرب لمباراة التنس منها لكرة القدم.

وأضاف إنريكي في تصريحات عقب المباراة، أن فريقه أدى بشكل جيد رغم الهزيمة، مشيرا إلى الفرص العديدة التي صنعها لاعبوه خلال اللقاء، لكنهم فشلوا في ترجمتها إلى أهداف.

وتابع مدرب باريس أن نجم الفريق كيليان مبابي، كان بإمكانه تسجيل هدفين وحتى ثلاثة أهداف، حيث سنحت له فرص عديدة طوال اللقاء.

وأوضح أن المنافسة على بطاقة العبور لدور الستة عشر بتلك المجموعة ستكون الأقوى والأصعب في نسخة الموسم الحالي من البطولة.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق نقطة خلف المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة عن نيوكاسل الإنجليزي صاحب المركز الرابع والأخير.