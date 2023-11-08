الإمارات تسير 6 طائرات لنقل المعدات الخاصة بالمستشفى المقرر إقامته في غزة

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وجهت دولة الإمارات الثلاثاء 6 طائرات من أبوظبي باتجاه مطار العريش المصري محملة بالمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة مستشفى ميداني في غزة.

وكانت خمس طائرات وصلت الاثنين إلى مطار العريش، محملة بالتجهيزات الضرورية اللازمة لتشغيل وإدامة العمل في المستشفى الميداني.

ويأتي المستشفى ضمن جهود الإمارات للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وكانت الإمارات أعلنت إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل القطاع لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الفلسطينيين هناك.

ويقام المستشفى بسعة 150 سريرا وسيجري تنفيذه على عدة مراحل، ومن المقرر أن يضم أقساما للجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية الأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنة، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.