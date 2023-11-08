تعرف على أهم الأعمال الأدبية المقدمة للأطفال عن فلسطين

إذا كان هناك فائدة واحدة من الاعتداءات الأخيرة على غزة، فهي تساؤلات صغارنا عن تاريخ فلسطين والهوية الفلسطينية بين الفن والمقاومة، لذلك في السطور التالية نرصد بعض نماذج من أهم الأعمال التي كتبت عن فلسطين للأطفال.

- نشارة خشب

من أين يأتي الفن؟ من كل مكان، ومن ماذا يصنع؟ من كل شيء. من هذه الكلمات تتشكل ملامح القصة التي تسعي إلى التدليل على قوة الفن، من خلال حكاية الفنان عبدالحي مسلم الذي عاش التهجير بين بلاد العالم، يحمل ذكرياته أينما حل عن قريته التي فقدها وفقد معها أحلامه البسيطة، فيعيد إنشاء القرية من نشارة الخشب والصلصال والطين.

وأهم ما يميز الحكاية هي السرد البسيط بنصوص ميسرة كتبت بقلم محمد النابلسي، مدعمة برسومات معبرة للفنانة ديما أبو الحاج، ويصدر الكتاب عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ضمن سلسلة كتب عن الفن الفلسطيني.

وقد صدر ضمن هذه السلسلة ثلاثة كتب أخرى: رحلة بصرية في الفن التشكيلي الفلسطيني، حكاية مختبئة في غرفة علوية، وهل تشعر بالدفء في عينيك، وهي نسخ ميسرة أي مبسطة في أسلوب الكتابة وتتناول حياة فنانات وفنانين فلسطينيين.

- غسان كنفاني إلى الأبد

صدر هذا الكتاب عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية وملتقى فلسطين للرواية العربية، تزامنا مع مرور الذكرى الخمسين على اغتيال الكاتب والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني، مستعرضا بقلم محمود شقير أهم المواقف التي جمعت كنفاني بالأطفال، بالإضافة إلى العديد من الحكايات عن مواقفه الشخصية التي يتعلم منها الطفل القدرة على اتخاذ القرارات.

ويتناول الكتاب حكاياتٍ عدة عن كنفاني، وأهم المواقف في حياته التي يتعلم منها الطفل القدرة على اتخاذ القرارات وبناء المواقف والتمسك بالمبادئ الأخلاقية.

كما يرصد الكتاب فصول من حياته ما بين فلسطين حتى عام التهجير ورحلته في بيروت ثم المرحلة التي قرر فيها أن يسخر حياته وكلماته وقلمه من أجل القضية الفلسطينية.

كما يفتح الكتاب المجال أمام الأطفال للبحث والتساؤل عن أهم المفكرين والكتاب والمناضلين الفلسطينيين، والتعرف بقضية فلسطين ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.

- أبوللو على شاطئ غزة

صدر هذا الكتاب عن موسسة تامر للتعليم المجتمعي، بقلم هدى الشوا، رسوم إياد صباح عام 2015. ينتقل الكتاب بين ماضي تاريخ مدينة غزة وواقعها، من خلال فكرة خيالية، حين يعود تمثال أبوللو إلى الحاضر يروي قصته وتاريخ عائلته فنقف على تاريخ الأسطورة من خلال حكاية الصياد الذي أعاد التمثال إلى الحياة.

ترصد الحكاية تاريخ غزة في حقل مختلفة من التاريخ، غزة اليونانية بمعبدها الذي يهدم بسبب تحولات الدين الجديد، حيث يهدم ويتم بناء كنيسة على انقاضه، فقد زهد الحكام في التماثيل، أما أبوللو فقد نجا صدفة من التحطيم ويسقط في البحر 2000 عام.

ثم يذهب السرد إلى الزمن الحاضر، حصار البر والبحر، ومنه إلى التاريخ الحديث ما قبل النكبة عام 1948 فيسرد حكايات عن انفتاح أهل غزة الثقافي والاجتماعي على أهالي البلدان الأخرى، مع يافا وحيفا وعكا وصور وتركيا وبورسعيد ودمياط، وما واكب ذلك من انفتاح اجتماعي وثقافي حيث يسرد شيئا عن تفاعلهما مع أهالي البلدان التي يصلون بحرها.

- ظل البحر يطاردني

يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوص الشعرية لعدد من الشعراء الفلسطينيين، تم اختيارها على أسس تتناسب مع قدرة اليافعين والأطفال على استعابها ومعرفة الهدف منها، مصحوبة برسوم معبرة عن معانيها للفنان وليد أيوب، ويصدر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.

- عزة تاريخ من النضال

يصدر هذا الكتاب عن الدار العالمية للعلوم ناشرون بقلم أحد أشهر رسامي الكاريكاتور في العالم جو ساكو، يحكي بالكلمات المبسطة والرسوم التي تأخذ دور البطولة، مأساة الشعب الفلسطيني من خلال رصد الأحداث التي جرت في مدينة رفح الفلسطينية التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة، يقف بالتحديد أمام ذلك الصراع الدموي الذي وقع ضحيته 111 شهيدا من اللاجئين الفلسطينيين على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال البحث في تاريخ الأحداث لفترة تعود إلى أكثر من 50 عاما تطلبت منه معايشة حية ليوميات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.