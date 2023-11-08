هولندا تعتزم إرسال سفينة بحرية إلى قبرص لتقديم المساعدات إلى غزة

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تعتزم هولندا إرسال سفينة عسكرية إلى قبرص في شرق البحر المتوسط لاستخدامها في عمليات تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، اليوم الأربعاء، إن السفينة التابعة لسلاح البحرية يمكن أن تستخدم أيضا في عمليات الإجلاء.

وتسعى قبرص، إلى إقامة ممر مساعدات بحري يمكن أن يوفر تدفقا مستمرا لإمدادات الإغاثة لقطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووصفت أولونجرين المبادرة بأنها "مهمة للغاية" وسافرت إلى قبرص لإجراء محادثات حول هذا الشأن.

ومن المقرر أن تغادر السفينة هولندا في منتصف نوفمبر الجاري لتصل إلى قبرص بعد حوالي 10 أيام.

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن إرسال سفينة تابعة للبحرية للعمل كمستشفى وسترسو قبالة ساحل قطاع غزة.

فيما أعلنت فرنسا في الشهر الماضي عن إرسال سفينة الهجوم الفرنسية تونير إلى شرق البحر المتوسط لدعم المستشفيات التي تكافح من أجل التعامل مع العدد الكبير من ضحايا الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة.