البيت الأبيض: ما يزيد على 80 شاحنة مساعدات دخلت غزة في 24 ساعة

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 80 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة وإن ما بين 500 و600 أمريكي لم يخرجوا بعد من القطاع الفلسطيني.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "نعلم أننا أخرجنا 400 أو نحو ذلك حتى الآن، ويترك ذلك عددا يساوي نحو 500 أو 600 باقين حينما نعدّ أفراد الأسر الموجودين هناك"، وفقا لوكالة رويترز.

وخرج الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في موكب مغادر لشمال غزة اليوم الأربعاء بحثا عن ملاذ آمن من القصف الجوي الإسرائيلي والقتال البري الضاري بين القوات الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 33 يوما حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.