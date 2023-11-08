استقالة أحد وزراء حكومة الظل البريطانية احتجاجا على موقف حزب العمال بشأن غزة

استقال وزير الظل البريطاني الذي ينتمي لحزب العمال عمران حسين على خلفية موقف رئيس الحزب السير كير ستارمر من الأزمة في الشرق الأوسط، مما يزيد من الضغط على كير ستارمر بشأن موقفه من الصراع.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن حسين وهو وزير "الاتفاق الجديد للعاملين" في حكومة الظل، قال إنه يستقيل حتى يتسنى له أن " يدعو بقوة" لوقف لإطلاق النار.



وفي خطاب إلى كير، قال إنه كان "منزعجا للغاية" إزاء مقابلة أجراها كير مع قناة "إل بي سي" حيث بدا أنه يرى أن الحكومة الإسرائيلية لها الحق في قطع المياه والكهرباء عن المواطنين في غزة.



وأضاف حسين "لقد أصبح جليا أن رأيي بشأن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة تختلف بشدة عن الموقف الذي تبنيته"، موجها كلامه لكير.



وواجه رئيس حزب العمال معركة تزدادا عمقا للحفاظ على الانضباط بين فريقه رفيع المستوى بشأن الصراع في غزة.



وقام نحو 16 على الأقل من وزراء الظل بالدعوة إلى وقف إطلاق النار أو نشروا دعوات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك ياسمين قرشي وجيس فيليبس.