سفير فرنسا بالأمم المتحدة عن «طرح نتانياهو»: إعادة احتلال غزة فكرة جيدة

تحدث المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولا دي ريفيرا، عن موقف بلاده ازاء تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو؛ بشأن تولي سلطات الاحتلال «المسئولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.

وقال خلال مقابلة عبر «العربية الحدث» مساء الثلاثاء: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، الأوضاع في غزة مزرية»، مردفا: «إعادة احتلال غزة فكرة جيدة، لكن الوقت لا يزال مبكرا لمناقشة ذلك، سنبحث الحلول المستقبلية المتوفرة خلال الفترة المقبلة».

ودعا سلطات الاحتلال إلى عقد هدنة إنسانية؛ من أجل توفير المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، مطالبا من جانبه «أطراف النزاع» وفق وصفه، إلى احترام القانون الإنساني الدولي ومعاهدة جينيف.

ولفت إلى إدانة فرنسا عملية السابع من أكتوبر ضد سلطة الاحتلال، قائلا إن «إسرائيل لديها الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها ضد التهديد الإرهابي؛ لا حماس تمثل تهديدا على أمن إسرائيل»، حسب ادعائه.

وتابع: «نحن لا نمنع إسرائيل من وقف عملياتها ضد حماس؛ لكننا نطالبها بالامتثال الكامل لاتفاق جينيف والقانون الدولي الإنساني».

وشدد على موقف فرنسا من ضرورة «توفير الضمانات الأمنية لإسرائيل وفي ذات الوقت توفير أفضل سبل المعيشة للفلسطينيين في غزة في إطار الحلول المطروحة».

وأعلن عن انفتاح فرنسا لخوض الحوار مع الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة؛ بشأن هذا الطرح في المستقبل.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، شهرها الثاني على التوالي مسفرة حتى اليوم عن وقوع 10.328 شهيدا من بينهم 4237 طفلا وأكثر من 27 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر.

وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار قائلا إن غزة تحولت لـ «مقبرة للأطفال».

وأعربت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريسيتان ليندماير، عن قلق المنظمة حيال ما وصفته بالأوضاع المأساوية لمستشفيات قطاع غزة جراء الحرب، منوهة أن الأطباء يجرون عمليات بتر الأطراف دون تخدير.

وفي المقابل جدد بنيامين نتانياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال رفض وقف إطلاق النار في غزة، كاشفا عن نية الكيان الصهيوني في تولي «المسؤولية الأمنية الشاملة» لقطاع غزة عقب القضاء على فصائل المقاومة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعبور 596 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حتى الآن ليس من بينها الوقود نتيجة رفض سلطات الاحتلال.